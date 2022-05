JAKARTA – Bagi yang sudah nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tentunya melihat aksi tim Illuminati melawan sang Scarlet Witch. Kini, aktor Anson Mount yang memerankan Black Bolt sudah berani buka suara soal andilnya.

Sejauh ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah film Marvel Cinematic Universe yang disebut menyimpan paling banyak kejutan. Salah satu kejutan yang dibawa film ini adalah kehadiran tim Illuminati yang diisi Reed Richards, Charles Xavier, Captain Carter, dan Black Bolt.

BACA JUGA:Kata Penulis soal Arah Doctor Strange Usai Multiverse of Madness

Harus merahasiakan andilnya selama berbulan-bulan, kini salah satu aktor Multiverse of Madness pun bisa buka suara setelah filmnya tayang dua pekan belakangan. Ia adalah Anson Mount, pemeran tokoh Black Bolt.

“Akhirnya aku bisa bicara soal Black Bolt. Aku kaget sekali ketika dihubungi Kevin Feige; sungguh sebuah pengalaman menyenangkan bisa bekerja bersama Sam Raimi. Patut disyukuri,” ucapnya dilansir dari ScreenRant.

Black Bolt sendiri adalah superhero Marvel yang berasal dari kaum Inhumans, yaitu ras manusia unik yang mengalami proses terrigenesis dan mendapatkan kekuatan super. Sebagai raja dari para Inhumans, Black Bolt punya kekuatan dahsyat yang berasal dari suaranya; membuatnya harus membisukan diri supaya tak mencelakai banyak orang.

Penampilan Anson di film Multiverse of Madness bukanlah kali pertama sang aktor hadir di jagat Marvel Cinematic Universe sebagai Black Bolt. Sebelumnya, Ia sempat memerankan tokoh yang sama dalam serial Inhumans yang tayang pada tahun 2017 silam di saluran televisi ABC. Sayangnya, peran tersebut tak bertahan lama bagi Anson gara-gara plot Inhumans yang berantakan dan reaksi penggemar yang negatif. Alhasil, Ia harus dihapus dari kontinuitas jagat sinema Marvel; setidaknya sampai sekarang. Meski Black Bolt mati mengenaskan dalam film Multiverse of Madness, para fans berharap Anson tetap punya kesempatan untuk kembali di masa depan jagat MCU. Dengan kehadiran sang raja Inhuman di Multiverse of Madness, mungkin Marvel Studios punya rencana untuk me-reboot kisah Inhumans di masa depan?