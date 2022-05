JAKARTA – Aktris Elizabeth Olsen akhirnya kembali ke layar lebar lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sang aktris pun mengungkap bahwa ada sebuah adegan yang dipotong dari film ini karena dianggap terlalu sadis.

Peringatan: artikel ini mengandung spoiler film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.





Berbeda jauh dari penampilan sebelumnya, film Multiverse of Madness menampilkan sosok Wanda Maximoff sebagai tokoh antagonis; Scarlet Witch si penyihir jahat yang berusaha mencuri kekuatan besar. Dalam misinya, Wanda pun tak segan-segan membunuh beberapa tokoh superhero seperti Mr. Fantastic, Captain Carter, dan bahkan Professor X.

Mendapatkan sebuah adegan kelahi belasan menit dimana Wanda membantai para superhero dari dimensi lain, rupanya hal tersebut belum menampilkan kekuatan sang penyihir secara paripurna. Malahan, menurut Elizabeth Olsen, ia seharusnya membunuh lebih banyak tokoh.

“Seharusnya aku membunuh lebih banyak orang,” ucapnya dilansir dari CBR, Rabu (11/5/2022), “memang agak sulit melakukan hal itu, tapi kurasa Wanda memang tokoh yang bisa menjadi sangat kuat dan kejam.”

Elizabeth pun melanjutkan bahwa pemotongan adegan sadis itu merupakan salah satu alasan kenapa Multiverse of Madness sempat menjalani proses syuting ulang. Rupanya, setelah mendengar respon dari penonton ujicoba, ada banyak adegan yang dirasa terlalu sadis untuk film dengan rating PG-13.

Sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe, yakni franchise yang dipegang oleh Disney, tentunya Multiverse of Madness tak bisa banyak menampilkan adegan sadis. Meskipun begitu, nyatanya sutradara Sam Raimi tetap berhasil memasukkan beberapa adegan menyeramkan ke dalam film ini dan memberikan nuansa baru bagi jagat sinema MCU.

(aln)