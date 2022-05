JAKARTA โ€“ Aktris Elizabeth Olsen lebih dikenal di kalangan penggemar sebagai pemeran tokoh Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Meski menjadi bintang sebuah seri film superhero, sang aktris beranggapan tokoh yang Ia perankan tak seharusnya dijadikan panutan anak-anak.

Setelah terakhir kali hadir di layar kaca lewat serial WandaVision, Elizabeth Olsen akhirnya berkesempatan untuk kembali berkunjung ke layar lebar lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun, berbeda dari beberapa penampilan sebelumnya, kali ini Elizabeth berperan sebagai tokoh antagonis.

Melihat tokohnya yang punya banyak sifat negatif, Elizabeth berpesan kepada para penggemar bahwa Scarlet Witch tak seharusnya menjadi tokoh panutan anak-anak.

โ€œWanda Maximoff adalah seorang perempuan yang melakukan banyak kesalahan, dan aku tak ingin Ia dijadikan panutan oleh anak-anak,โ€ ujarnya dilansir dari CBR, โ€œaku takut anak-anak mengambil pesan yang salah dan menormalisasi kejahatan yang dilakukan Wanda.โ€

Sebelum hadir di Multiverse of Madness, Wanda Maximoff menjadi fokus utama serial WandaVision dimana Ia menyandera sebuah kota kecil bernama Westview dan mengendalikan pikiran para penduduknya. Akibat aksi terorismenya itu, Wanda pun diburu dan berusaha dinetralisir oleh sebuah satuan militer bernama SWORD.

Setelah melepas Westview dari cengkeramannya, Wanda mencuri sebuah buku magis bernama Darkhold yang berisi ilmu sihir hitam terlarang. Di film Doctor Strange kali ini, Wanda pun menggunakan buku tersebut demi mengubah fantasinya menjadi realita tanpa mempedulikan nasib penduduk dunia yang akan kena imbasnya.

Penasaran dengan sisi jahat Wanda Maximoff alias Scarlet Witch? Disutradarai Sam Raimi, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness kini sudah tayang di bioskop.

