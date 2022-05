SEOUL - Aktris Park Min Young akhirnya mengonfirmasi proyek akting layar kaca terbarunya. Dia akan beradu akting dengan Go Kyung Pyo dan Kim Jae Young dalam drama baru tvN, MonWedFriTuesThursSat.

Drama ini berkisah tentang Choi Sang Eun (Park Min Young) yang menjadi istri atau kekasih gadungan untuk pria-pria single yang membutuhkan pasangan. Dia dikenal cerdas dengan banyak kelebihan sebagai calon istri.

Dia memegang dua klien yang menjadikannya sebagai ‘pasangan’. Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo) merupakan klien lama yang meneken kontrak bersamanya selama 5 tahun untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Sementara Kang Hae Jin (Kim Jae Young) merupakan klien barunya dan merupakan anak konglomerat sekaligus artis terkenal. Dia menjadikan Choi Sang Eun sebagai pacar gadungan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

“MonWedFriThursSat adalah drama yang mempertemukan para aktor dengan pesona luar biasa. Kami yakin, Park Min Young, Go Kyung Pyo, dan Kim Jae Young akan menampilkan chemistry yang sinergi dalam drama ini,” ujar tim produksi dikutip dari Soompi, Selasa (3/5/2022).

Drama ini akan digarap oleh Nam Sung Woo, sutradara di balik drama 100 Days My Prince dan My Roommate is a Gumiho. Rencananya, drama MonWedFriThursSat akan memulai debutnya pada semester II-2022.*

