BELUM lama ini, Prilly Latuconsina kehilangan salah satu anggota keluarga yang paling ia cintai. Sang kakek, H.M Sidik Latuconsina diketahui meninggal dunia pada 12 April 2022 lalu.

Kejadian tersebut sontak membuat dirinya kehilangan momen untuk merayakan lebaran bersama sang kakek. Bahkan di lebaran tahun ini, mantan kekasih Maxime Bouttier ini mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk merayakan Hari Raya, lantaran masih diselimuti duka atas kepergiang sang kakek.

"Wah nggak ada (persiapan). Baru kehilangan opa kan," ujar Prilly saat ditemui beberapa waktu lalu.

"Jadi bukannya enggak semangat cuma kayak the light of the family baru aja pergi, just passed away," sambungnya.

Meski keluarga masih dalam suasana berkabung, Prilly mengaku masih tetap semangat untuk merayakan momen lebaran. Hanya saja, suasananya akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Biasanya yang merayakan Lebaran, yang menyusun acara itu kan semua opa," jelasnya.

"Opa yang sampai manggil organ tunggal. Sekarang opanya pergi jadinya tetep semangat merayakan lebaran, cuma semuanya jadi beda aja," lanjutnya.

Prilly berusaha menciptakan suasana yang tidak terlalu kontras antara Lebaran dengan dan tanpa H.M Sidik Latuconsina. Bintang film Danur ini mengaku tidak mau membuat neneknya turut sedih lantaran perbedaan yang mencolok itu. "Pasti ya sedih karena ada aktivitas yang hilang. Tapi kalau aku sendiri sih mengusahakan aktivitas itu tetap ada," paparnya. "Kalau semua anak-anaknya lemes dan nggak semangat, takutnya Oma jadi sedih kan. Jadi kita lagi berusaha untuk tetap semangat," pungkas Prilly.