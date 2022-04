SEOUL - Studio Dragon dikabarkan menggaet Lee Joon Gi dan Shin Se Kyung untuk menggantikan Song Joong Ki dan Kim Ji Won sebagai pemeran utama drama Arthdal Chronicles 2.

Mengutip Allkpop, Rabu (20/4/2022), Arthdal Chronicles 2 akan memiliki latar waktu belasan tahun setelah musim pertama. Karena ada perbedaan waktu, Eun Seon dan Tan Ya, dua karakter utama dalam drama ini, juga digambarkan tumbuh dewasa.

Saat ini, Lee Joon Gi yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 disibukkan dengan syuting drama Again My Life. Sementara Shin Se Kyung terakhir membintangi drama tvN, Run On.

Di lain pihak, Studio Dragon mengonfirmasi penggarap Arthdal Chronicles 2 sejak awal Februari 2022. Namun tampaknya sedikit terkendala dengan proses casting para pemain. Pasalnya, baik Song Joong Ki dan Kim Ji Won disibukkan dengan drama masing-masing.

Sementara itu, skenario musim kedua drama fantasi ini masih akan dipegang oleh penulis yang sama Kim Young Hyung. Dia akan berkolaborasi dengan Kim Kwang Sik selaku sutradara. Meski belum ada jadwal resmi, namun Arthdal Chronicles 2 ditargetkan tayang pada 2023.*

BACA JUGA:

Lee Joon Gi Positif COVID-19, Syuting Again My Life Ditunda

Jess Amalia Tanggapi Rumor Keterlibatannya dalam Kasus Putra Siregar

Sebelum Masuk Kristen, Istri Choky Sitohang Baca Alkitab Selama 6 Bulan

(SIS)