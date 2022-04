JAKARTA – Marvel Studios akhirnya merilis teaser perdana dari film Thor: Love and Thunder. Meski hanya berdurasi pendek, teaser ini berisikan beberapa detail menarik yang asyik dibedah oleh para fans.

Dipersiapkan untuk tayang pada tanggal 8 Juli mendatang, Love and Thunder akan menjadi instalasi keempat dari seri film Thor sekaligus menjadi proyek film Marvel Studios kedua yang digarap oleh sutradara Taika Waititi.

Dalam teaser Thor: Love and Thunder sepanjang satu setengah menit yang diunggah akun media sosial Marvel Entertainment, berikut ini tujuh detail menarik yang berhasil ditangkap oleh MNC Portal.

1. Sinopsis

Thor: Love and Thunder akan kembali membawa pecinta film Marvel berfokus pada sang Dewa Petir Asgard pasca kemenangan Avengers melawan Thanos di film Endgame. Sudah merasa mencapai puncak kehidupannya dan melalui berbagai kejadian traumatis, Thor pun memutuskan untuk mencari ketenangan diri di seluruh penjuru semesta dengan bantuan para Guardians of the Galaxy.

2. Perjalanan Thor Turun Berat Badan

Di film Avengers: Endgame, Thor dikisahkan sempat mengalami depresi berat karena gagal menyelamatkan kawan-kawannya; membuat tubuh kekarnya tak terurus dan tertutup oleh lemak. Kini berniat memperbaiki kehidupannya, teaser Love and Thunder pun menampilkan Thor yang sedang berolahraga di sebuah goa berisikan kerangka makhluk raksasa.

3. Thor Berhenti Jadi Superhero Di detik ke-30 teaser Love and Thunder, Thor bertemu dengan para Guardians of the Galaxy yang tampak sedang melakukan sebuah misi penyerbuan. Namun, alih-alih ikutan bersenang-senang seperti biasanya, Thor malah balik badan dan menarasikan bahwa hari-hari superhero-nya sudah usai. 4. Bukan Dewa Petir Satu-Satunya Selain Thor dan para Dewa Norwegia, rupanya film Love and Thunder juga akan memperkenalkan Dewa-Dewi dari belahan bumi lain; salah satunya adalah Zeus, Dewa Petir dari mitologi Yunani. Akan menjadi salah satu sosok Dewa yang ditemui oleh Thor di tengah perjalanannya, kira-kira apa yang akan terjadi ketika dua makhluk abadi ini bertemu? 5. Panel Komik Masuk Layar Lebar Sebagai film adaptasi komik, tampaknya sutradara Taika Waititi tak ingin melupakan akar dari kisah Thor. Dalam teaser Love and Thunder, tepatnya di detik ke-56, Thor dan sobatnya Korg tampak berdiri di depan sebuah mayat makhluk raksasa; sebuah adegan yang diangkat langsung dari salah satu halaman komik Thor karya Esad Ribic, terbit pada tahun 2012 silam. 6. New Asgard dan Pemerintahan Baru Sementara Thor bertualang di luar angkasa, tokoh Valkyrie yang diperankan Tessa Thompson harus berusaha menjadi Raja yang baik untuk kota New Asgard. Ditampilkan secara sekelebat saja, Valkyrie duduk di sebuah singgasana di depan jajaran orang-orang berdasi yang tampak seperti pegawai pemerintahan Amerika Serikat. 7. Jane Foster Sebagai Mighty Thor Sebagai penutup teaser, Marvel Studios memberikan kejutan lewat penampilan perdana sosok Jane Foster, kekasih lama Thor yang diperankan Natalie Portman, sebagai Mighty Thor. Jane dianggap layak oleh semesta untuk mendapatkan kekuatan Thor setelah dirinya berhasil menyusun kembali Mjolnir yang dirusak oleh Hela pada film Thor: Ragnarok.