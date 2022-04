JAKARTA - Falcon Pictures akan menghadirkan tujuh film di tahun 2022. Film ini adalah Cinta Subuh, My Sassy Girl, 12 Cerita Anggara, Miracle In Cell no 7, Hello Ghost, Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, dan Warkop DKI Kartun.

Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi Covid 19, dunia perfilman juga terkena efek yang merugikan.

Frederica selaku Produser Falcon Pictures mengatakan bahwa pada tahun ini akan menjadi titik bagi Falcon Pictures kembali berkarya dan mengajak para penonton kembali ke bioskop.

“Mulai kini Falcon Pictures akan menggelar event showcase setiap enam bulan, untuk memperkenalkan film-film terbaru. Dimulai dengan event showcase ini,” kata Frederica dalam jumpa pers showcase di Epicentrum, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2022).

Salah satu film yang bakal tayang di tahun ini ialah Hello Ghost, Film yang diadaptasi dari film Korea dengan judul serupa itu dibintangi oleh Onadio Leonardo, Enzy Storia, Indro Warkop, Tora Sudiro, Hesti Purwadinata.

Onad mengaku mendapat tekanan saat harus berperan dalam film Hello Ghost. "Harusnya iya ya (dapat piala citra). Sulit-sulit gua banget gak sih, gua mental health. Mungkin karena di korea laku jadi tekananya berat banget," kata Onad di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Jadi intinya si Kresna ini, gua harus meranin banyak tokoh disini," lanjut Onad.

Ada enam judul film lainnya yang siap menghibur para penonton tanah Air.

Yakni, film Cinta Subuh yang dibintangi oleh Dinda Hauw, Rey Mbayang, Cut Meyriska, dan Roger Danuarta dan akan tayang 19 Mei 2022.

Lalu ada My Sassy Girl yang bakal tayang 23 Juni 2022 dan dibintangi oleh Jefri Nichol serta Tiara Andini. Film 12 Cerita, Glen Anggara akan tayang pada 18 Agustus 2022 dan dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Junior Roberts, hingga Adhisty Zara. Kemudian, ada Miracle In Cell no 7 yang akan tayang pada 8 September 2022 Selanjutnya ada film Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti tayang 24 November 2022 dan Warkop DKI Kartun 29 Desember 2022. Film Hello Ghost tayang pada 20 Oktober 2022.