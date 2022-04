SEOUL - Aktor Ahn Bo Hyun dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama See You in My 19th Life. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, FN Entertainment.ย

โ€œDia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,โ€ ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Selasa (12/4/2022).

Ahn Bo Hyun digaet untuk berperan sebagai Moon Seo Ha, pria kaya yang mengalami trauma setelah mengalami kecelakaan mobil di usia 9 tahun. Insiden itu terjadi saat dia dan cinta pertamanya dalam perjalanan ke sebuah wahana permainan.ย

Jika aktor My Name itu menerima tawaran tersebut maka dia berpotensi adu akting dengan aktris Shin Hye Sun yang diketahui mendapatkan tawaran tersebut sejak 16 Desember 2021.ย

Sang aktris ditawari untuk menghidupkan peran Ban Ji Eum, seorang perempuan yang bisa mengingat kehidupannya di masa lalu dan bertemu kembali dengan pria dari kehidupan sebelumnya.ย

Menariknya, dia harus bersaing dengan dirinya di masa lalu untuk mendapatkan cinta pria itu. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer itu akan diarahkan oleh Lee Na Jung, sutradara yang menggarap drama Fight for My Way dan Mine.*

