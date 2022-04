JAKARTA - Maysha menjadi salah satu peserta yang masuk ke Grand Final X Factor Indonesia. Anak didik asuh Rossa itu berhasil membuat para juri dan penonton terkesima saat membawakan lagu Merasa Indah yang dipopulerkan Tiara Andini di Road To Grand Final X Factor Indonesia.

Maysha mengaku tak menyangka bisa memasuki posisi top 4 dan bersaing melawan Danar, Alvin, dan 2nd Chance. Apalagi dia adalah kontestan paling muda di X Factor Indonesia. Ini merupakan bonus dari Tuhan yang sangat disyukuri olehnya.

Kedepannya, Maysha akan tampil lebih maksimal di panggung X Factor Indonesia. Namun untuk hasilnya, dia pasrah dan tak berharap banyak. Yang terpenting, menurut Maysha, dia sudah berusaha dan memberikan yang terbaik untuk X Factor Indonesia.

"Let it flow aja, nothing to lose. Karena aku sudah sejauh ini sudah sangat-sangat bangga. Ini salah satu pencapaian terbesar aku di umur segini. Masuk empat besar aja udah bonus Tuhan terlalu banyak," kata Maysha saat ditemui di kawasan Tangerang Selatan, Banten.

Ditanya soal kontestan terberat, Maysha mengaku tak pernah membandingkan kemampuannya dengan kontestan lain. Terlebih, kata Maysha, ajang X Factor ini mencari sebuah faktor 'X' dari para kontestan. Para kontestan lain pun memiliki karakter suaranya tersendiri.

"Jadi, aku mau bandingin sama peserta lain pasti udah beda. Aku lebih bertarung ke diri aku sendiri sih. Bisa nampilin sesuai ekspektasi aku atau engga, bukan bandingin performance aku sama peserta lain," tuturnya.

Meskipun jumlah kontestan semakin sedikit, tapi diakui oleh Maysha jadwal latihannya justru semakin padat. Banyak yang harus disiapkan untuk penampilan yang maksimal untuk panggung X Factor Indonesia. "Kalau dulu cuman nyanyi sekali sekarang bisa dua kali sampai empat kali," kata Maysha.

Alhasil, Maysha pun harus menghafalkan sejumlah lagu dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini membuatnya harus pandai merencanakan dan mengatur waktu. Kini, dia pun lebih memilih istirahat dibandingkan bermain handphone di waktu senggang. "Aku biasanya gitu, karena kalau kurang tidur aku kurang fokus. Jadi aku banyakin tidur. Kalau ada senggang lebih baik tidur atau hafalin lirik karena cukup banyak lagu yang harus aku hafalin minggu ini," ucapnya. Kini, X Factor Indonesia hanya menyisakan empat kontestan. Mereka adalah Alvin, Danar, 2nd Chance, dan Maysha. Dukung terus perjuangan mereka melalui vote di aplikasi RCTI+ dan saksikan penampilan mereka di X Factor Indonesia setiap Senin pukul 18.00 WIB.