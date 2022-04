PANGGUNG X Factor Indonesia episode Road to Grand Final baru saja selesai digelar. Roby Gultom, finalis asal Simalungun, Sumatera Utara itu, diketahui harus tereliminasi dan menyisakan empat finalis lain, yakni 2nd Chance, Alvin, Danar, dan Maysha.

Perolehan voting yang rendah membuat langkah pria 26 tahun itu harus terhenti di babak lima besar X Factor Indonesia. Mau tidak mau, Roby harus berlapang dada menerima keputusan tersebut.

Akan tetapi, ada satu hal yang membuat anak didik Judika itu merasa sedih. Keluarganya semalam diketahui datang untuk menyaksikan penampilannya secara langsung. Namun sayang, Roby harus tersingkir dari X Factor Indonesia dan kembali pulang ke rumah bersama keluarganya.

"Ada sedihnya juga sih kaya kenapa di momen kaya gini, maksudnya ada penonton dan keluarga, aku pulang," ujar Roby, ditemui di Studio RCTI+, Senin, 4 April 2022.

"it's part of the competition karena pasti ada yang pulang ada yang lanjut," tambahnya.

Meski begitu, rasa sedih Roby diakuinya tak begitu besar. Pasalnya, Roby merasa sudah menyuguhkan penampilan terbaik.

"Di atas itu semua aku harus bersyukur karena penampilanku udah yang terbaik, aku keluar dengan kepala tegak. Aku bersyukur," jelas sarjana Meteorologi, ITB Bandung tersebut.

Roby lantas bersyukur semua latihan vokal yang ia jalani dapat dieksekusi dengan baik di atas panggung. Walaupun pada akhirnya harus terhenti Roby sama sekali tidak menyesali hasil voting masyarakat Indonesia.

(van)