ROBY Gultom gagal melaju ke final X Factor Indonesia. Ia harus pulang dari panggung Road to Grand Final Senin 4 April 2022

Langkah Roby di ajang kompetisi pencarian bakat terkenal di Indonesia tersebut harus terhenti. Karena Roby merupakan peserta yang mendapatkan jumlah voting terendah dari empat finalis lainnya, 2nd Chance, Alvin, Danar, dan Maysha.

Roby Harus pulang, padahal hanya tinggal satu langkah lagi menuju panggung megah babak grand final X Factor Indonesia pekan depan. Roby menyebut, prestasi dirinya di X Factor Indonesia adalah pencapaian terbesarnya selama hidup.

“Ini pencapaian terbaik selama hidup selama 26 tahun. Aku mengucap syukur ke Tuhan, ini semua anugerah dan pengalaman yang didapat di X Factor Indonesia ini sangat berharga,” ujar Roby usai diumumkan tereliminasi oleh Robby Purba sebagai MC.

Meski gagal melaju ke final, Roby mengungkapkan ia tak pernah menyangka akan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia selama berlaga di X Factor Indonesia hingga bisa sampai di babak Top 5.

“Aku sangat bersyukur dengan dukungan keluarga, teman-teman semua, satu kampung bersatu untuk mendukung aku dan itu di luar dari yang aku pikirkan,” imbuhnya.

Terakhir, kepada sang mentor, Judika yang telah membimbingnya selama ini, Roby menuturkan rasa terima kasih dan bangganya.

“Bersyukur dan bangga bisa dimentorin oleh seorang Judika, the best mentor ever. Ilmu yang dikasih selama ini tentu sangat berguana buat aku,” tutup Roby sambil tersenyum.

Pekan depan, ajang X Factor Indonesia akan menggelar panggung malam puncak final. Siapakah di antara 2nd Chance, Alvin, Danar, dan Maysha yang berhasil meraih titel sebagai juara X Factor Indonesia musim ini?