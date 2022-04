SHAHNAZ Haque dan Gilang Ramadhan dikaruniai 3 orang putri cantik yang mulai tumbuh dewasa. Nomor 2 yaitu Charlotte Fatimah calon dokter hewan cantik.

Yuk kenalan lebih lanjut dengan Charlotte lewat 7 fakta berikut ini yang bisa disimak.

Biodata

Pemilik nama Charlotte Fatima Haque Ramadhan ini lahir 1 Februari 2003. Usianya kini 19 tahun.

Mahasiswi kedokteran hewan

Ia merupakan mahasiswi IPB Jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Maka ia pun akan menjadi calon dokter hewan cantik dan smart.

Alasan masuk kedokteran hewan

Charlotte beberkan alasan kenapa ia tertarik untuk menjadi dokter hewan. Ia mengaku tak ada bakat menjadi seniman seperti mama dan papa.

"Aku itu kan hobinya berkuda dari dulu, aku sangat senang dengan hewan, aku beda banget dengan orangtuaku yang menjurus sebagai selebriti atau publik figur aku gak bisa."

"Tapi aku mikir kalau gak jadi dokter hewan, aku jadi apa ya. Kalau misal ngomongin hewan sudah pasti, tapi berkuda saja kurang," katanya dalam Webinar Penerbit Erlangga Siap Sukses Menuju PTN Impian.

Sempat ditentang orangtua

Meraih impian menjadi dokter hewan ternyata tak semulus perjalanannya kini. Charlotte mengaku sempat ditentang ayahnya, Gilang Ramadhan. Sebab sang ayah ingin sekali anaknya meneruskan warisan bakat di bidang musik.

"Dulu iya sempat papaku sebal banget dia, gak ada yang nerusin main drum, kok anak lain yang malah pengin main drum, bukan anak aku, kata papa.

Tapi karena melihat Charlotte menyukai hewan dan hobinya berkuda, maka Charlotte direstui masuk fakultas kedokteran hewan hingga saat ini.

Dukungan orangtua dalam belajar

Charlotte mengatakan, sedari kecil, saat akan menghadapi ujian, ia, kakak dan adiknya diajak berkumpul di meja makan. Mereka belajar bersama-sama dan mengulang soal-soal yang sudha dipelajari sebelumnya.

"Mereka (orangtua) ikut belajar dan mereka gak terlalu menuntut bahwa aku harus. Jadi dalam situasi apapun, aku harus siap, mereka terlalu menyemangati aku dan mereka yakin setiap anak punya jalur hidup masing-masing," ucapnya

Pernah bercita-cita jadi fashion desainer

Menyukai desain, sebelum meraih impian menjadi dokter hewan, ternyata Charlotte punya cita-cita sebagai fashion desainer.

"Aku suka desain dan dulu pengen jadi fashion desainer sebenarnya, tapi gak jadi," terangnya.

Jadikan sang ibu sebagai panutan

Charlotte sangat nyaman dengan orangtuanya yang ternyata tidak terlalu memaksa anak-anaknya dalam belajar maupun menentukan pilihan berkarier kelak. Meski begitu, Charlotte menjadikan Shahnaz Haque sebagai panutannya.

"Mereka gak pernah terlalu nngepush, orangtuaku sangat hebat di bidang masing-masing menurut aku, ibuku sekolah di UI ambil Teknik Fisika dan aku merasa tersaingi banget sama ibuku."

Tapi ini motivasi diri aku sendiri, walau dia pikir ayo dong lebih hebat dari ibu dan nasihat yang paling diingat sampai sekarang adalah semua anak punya jalur hidup masing-masing, so relax, just do your best," tutupnya.