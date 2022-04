SEOUL - Aktris Mine, Kim Seo Hyung akan kembali ke layar kaca lewat drama Paper Moon. Hal itu diumumkan agensinya, KeyEast Entertainment, pada 7 April 2022.

Drama tersebut diadaptasi dari novel Jepang berjudul serupa (Kami no Tsuki dalam bahasa Jepang) karya Mitsuyo Kakuta. Di negara asalnya, novel itu sudah diadaptasi ke format drama dan film dan mendapat sambutan positif dari publik Jepang.

Mengusung genre thriller, drama Paper Moon berkisah tentang Yoo Yi Hwa, seorang perempuan yang hidup nyaman dengan suami yang tak mencintainya. Merasa bosan dengan hidupnya, dia bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah bank.

Kembali sibuk dengan pekerjaan membuat Yi Hwa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, masalah muncul ketika dia melakukan penggelapan uang nasabah VIP di bank tersebut.

Peran Yoo Yi Hwa tersebut akan diperankan oleh Kim Seo Hyung. Meski belum ada jadwal pasti, namun Soompi melaporkan, Paper Moon akan memulai produksinya pada tahun ini.

Sebelum menerima tawaran membintangi drama adaptasi novel populer ini, aktris 48 tahun itu dikenal publik lewat perannya dalam SKY Castle dan Mine. Dia juga akan membintangi drama It May Be A Little Spicy Today bersama Han Suk Kyu.*

