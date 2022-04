LOS ANGELES - BTS kembali gagal membawa pulang penghargaan sebagai Best Group Performance di acara Grammy Awards 2022. Seperti diketahui, pada acara Grammy Awards 2022 ini, BTS masuk nominasi untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance. Namun sayang, penghargaan itu jatuh ke tangan Doja Cat dan SZA melalui lagunya yang berjudul Kiss Me More.

Dalam siaran langsung setelah acara penghargaan berakhir, BTS berterima kasih kepada penggemar mereka atas dukungan mereka yang tiada henti. "Berkat ARMY, kami dapat mencoba ini lagi. Sayang sekali kami tidak menang, tetapi berada di sini saja sudah sangat berarti," kata BTS dikutip Koreaboo, Senin (4/4/2022).

Tak hanya itu, para anggota BTS juga memberikan komentarnya lantaran gagal meraih penghargaan di Grammy Awards 2022. Termasuk diantaranya adalah RM.

RM mengatakan bahwa dirinya tidak puas dengan hasil yang didapat. Kendati demikian, RM akan terus berusaha dan mencobanya lagi pada acara selanjutnya.

"Aku sedih hari ini, tapi aku akan baik-baik saja besok. Dan kami akan berusaha lebih baik dan kami akan mencobanya kembali tahun depan," ujar RM.

"Tentu, kami merasa kecewa dengan beberapa hal. Tetapi yang terpenting adalah kami menampilkan performa luar biasa ini di kamera," tambah RM.

(aln)