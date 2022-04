LAS VEGAS - Foo Fighters membawa pulang tiga penghargaan dalam ajang Grammy Awards ke-64, yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada 3 April 2022.

Ketiga kemenangan itu adalah Best Rock Performance dalam video klip Making a Fire, Best Rock Song untuk lagu Waiting On a War, dan Best Rock Album untuk ‘Medicine at Midnight’.

Tiga penghargaan itu diraih Dave Grohl cs, sembilan hari setelah kepergian sang drummer, Taylor Hawkins. Album ‘Medicine at Midnight’ yang dirilis pada Februari 2021 merupakan album terakhir yang digarap Hawkins bersama Foo Fighters.

Grol bersama Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel, dan Rami Jaffee, sebenarnya dijadwalkan tampil dalam ajang penghargaan tersebut. Namun mereka memutuskan mundur untuk menghormati kepergian sang drummer.

Taylor Hawkins meninggal dunia di kamar hotelnya di Bogota, Kolombia, pada 25 Maret 2022. Sebelum kematiannya, sang drummer mengeluhkan rasa sakit di bagian dadanya.

Dari hasil tes toksikologi, tim forensik menemukan 10 jenis obat-obatan dalam tubuh musisi 50 tahun tersebut. Kandungan THC, tricyclic antidepresan, benzodiazepines, dan heroin adalah beberapa di antaranya.

Setelah kematian Taylor Hawkins, Foo Fighters mengumumkan pembatalan sisa tur mereka dan memutuskan absen dari Grammy Awards 2022. “Kami meminta maaf jika tidak bisa melanjutkan tur sesuai jadwal,” ujar Foo Fighters kala itu.*

(SIS)