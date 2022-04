AKTOR Jim Carrey tampaknya cukup serius terkait pernyataannya untuk pensiun dari dunia akting. Bintang Dumb and Dumber itu mengatakan bahwa dirinya kemungkinan akan pensiun setelah 40 tahun tampil sebagai seorang aktor.

Jim Carrey sendiri diketahui sudah tampil di televisi sejak 1981 silam. Dalam wawancaranya dengan Access Hollywood untuk mempromosikan film terbarunya, Sonic the Hedgehog 2, ia mengatakan bahwa dirinya sudah cukup untuk tampil sebagai aktor.

"Ya, saya akan pensiun. Saya cukup serius," kata Jim Carrey dikutip Okezone dari Today, Sabtu (2/4/2022).

"Itu tergantung apakah para malaikat membawa semacam naskah yang ditulis dengan tinta emas dan mengatakan kepada saya bahwa itu akan sangat penting untuk dilihat orang, saya mungkin melanjutkan perjalanan (akting), tetapi saya akan istirahat," sambungnya.

Carrey sendiri mengatakan bahwa dirinya kini cukup tertarik dengan kehidupan spiritual yang tenang. Bahkan, ia mulai menggemari melukis di atas kanvas, hingga merasa cukup untuk tampil sebagai seorang aktor.

"Saya sangat menyukai kehidupan saya yang tenang dan saya sangat suka melukis di atas kanvas dan saya sangat mencintai kehidupan spiritual saya," jelasnya.

"Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah Anda dengar dari selebritas lain, saya merasa sudah cukup melakukannya. Cukup. Saya sudah melakukan cukup. saya cukup," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Jim Carrey juga sempat cuti panjang dari dunia hiburan, tepatnya saat ia membintangi sekuel Dumb and Dumber pada 2014 lalu. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya 2016, Carrey kembali tampil dalam The Bad Batch dan Dark Crimes, lalu Sonic the Hedgehog di 2020 dan 2022.

(van)