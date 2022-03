SEOUL - Ahn Hyo Seop sudah mengonfirmasi proyek layar kaca terbarunya, setelah A Business Proposal. Dia dipastikan beradu akting dengan aktris Jeon Yeo Bin dan Kang Hoon dalam serial Netflix, A Time Called You.

Serial time-slip bergenre romantis itu merupakan proyek adaptasi dari drama populer Taiwan, Some Day or One Day. Kisahnya tentang Han Joon Hee yang merindukan Goo Yeon Joon sang kekasih yang meninggal setahun silam.

Tiba-tiba, dia terbangun di tahun 1998 dan bertemu Nam Si Heon (Ahn Hyo Seop) yang sangat mirip dengan mendiang kekasihnya. Dia digambarkan sebagai siswa tampan dan ceria yang menjadi idola pelajar wanita.

Seperti Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin juga akan berperan ganda dalam drama ini. Selain karakter Han Joon Hee dia juga berlakon sebagai Kwon Min Joo, perempuan yang sangat mirip dengannya di tahun 1998.

Meskipun memiliki wajah yang mirip, namun Joon Hee dan Min Joo memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Sementara Kang Hoon akan berperan sebagai Jung In Gyu, pria yang memendam cinta untuk Kwon Min Joo.

Saat mengetahui perempuan yang disukainya justru mencintai sang sahabat, Nam Si Heon, In Gyu harus memilih antara cinta dan persahabatan. Karakter In Gyu digambarkan memiliki perasaan tulus pada Min Joo. Drama A Time Called You digarap oleh Kim Jin Won, sutradara di balik drama My Country: The New Age dan The Innocent Man. Sementara skenarionya ditulis oleh Choi Hyo Bi. Lian Contents dan Studio Flow dipercaya untuk memproduksi drama ini.* BACA JUGA: Hyun Bin dan Son Ye Jin Menikah Pagi Ini