SEOUL - Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho akhirnya mengonfirmasi keterlibatan mereka sebagai pemeran utama drama, Ask The Stars. Hal itu diumumkan tim produksi drama tersebut, pada 28 Maret 2022.

Mengutip Soompi, Selasa (29/3/2022), drama yang mengusung genre komedi romantis ini berkisah tentang romansa antara seorang astronot dan turis yang bertemu di sebuah terminal luar angkasa.

Gong Hyo Jin akan berperan sebagai astronot berdarah Korea asal Amerika Serikat bernama Eve Kim. Sementara Lee Min Ho menghidupkan peran Gong Ryong, seorang dokter kandungan yang mengunjungi terminal luar angkasa sebagai turis.

Serial Ask The Stars akan diarahkan oleh Park Shin Woo, sutradara yang menggarap drama populer It's Okay To Not Be Okay dan Lovestruck In The City. Sementara skenarionya digarap oleh penulis Seo Sook Hyang.

Dengan begitu, maka proyek ini akan menjadi reuni bagi Seo Sook Hyang dan Gong Hyo Jin yang sebelumnya berkolaborasi dalam dua drama populer, Jealousy Incarnate dan Pasta.

BACA JUGA: Oh Jung Se Digaet Bintangi Ask the Stars Bareng Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho

Serial Ask The Stars sekaligus menjadi proyek comeback Gong Hyo Jin setelah sukses dengan When The Camellia Blooms, pada 2019. Drama itu bahkan membawanya memenangkan penghargaan Aktris Utama Terbaik di Baeksang Arts Awards. Di lain pihak, Lee Min Ho mencuri perhatian publik lewat debut serial internasional perdananya, Pachinko. Saat ini, drama arahan Kogonada dan Justin Chon tersebut masih tayang di Apple TV+. Sementara itu, drama Ask The Stars dijadwalkan tayang perdana pada tahun depan.* BACA JUGA: Will Smith Minta Maaf pada Chris Rock: Aku Salah dan Kelewat Batas