SEOUL - Oh Jung Se digaet untuk membintangi drama Ask The Stars. Jika aktor Uncle tersebut menerimanya, maka dia berpotensi adu akting dengan Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho yang juga mendapat tawaran serupa.Ā

"Dia mendapat tawaran tersebut dan drama itu merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya saat ini," ujar agensi sang aktor PrainTPC, dikutip dari Soompi, pada Rabu (26/1/2022).Ā

Oh Jung Se digaet untuk berperan sebagai Kang Kang Soo, pakar eksperimen luar angkasa yang dikenal genius, kaya, dan pekerja keras. Dia diceritakan bekerja untuk terminal luar angkasa tersebut selama 10 bulan.Ā

Jika Oh Jung Se menerima peran tersebut, maka dia berpotensi adu akting dengan Gong Hyo Jin. Kedua aktor ini sebelumnya beradu akting dalam drama When The Camellia Blooms yang rilis pada 2019.Ā

Mengawinkan genre Sci-fi dan komedi romantis, Ask the Stars berkisah tentang romansa antara turis dan astronot yang bertemu di terminal luar angkasa. Drama itu, mencuri perhatian publik karena merupakan karya terbaru penulis skenario Seo Sook Hyang.

Seo Sook Hyang adalah penulis di balik drama populerĀ Don't Dare to DreamĀ (Jealousy Incarnate) danĀ PastaĀ yang juga memasang Gong Hyo Jin sebagai pemeran utama. Selain Seo Sook Hyang, daya tarik lain drama ini terletak pada pendanaannya.Ā NewsenĀ melaporkan, Keyeast selaku rumah produksi menggelontorkan dana sebesar KRW40 miliar atau setara Rp478,5 miliar untuk membangun set terminal luar angkasa. Set tersebut akan menjadi lokasi syuting utama drama itu nantinya.*Ā BACA JUGA:Ā Gong Hyo Jin Digaet Bintangi Drama Baru Berlatar Luar Angkasa