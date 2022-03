FILM dan serial dokumenter memiliki daya tarik tersendiri, dengan kontennya yang edukatif dan penuh pengetahuan. Melalui genre ini, masyarakat bisa menyaksikan kisah atau peristiwa di sebuah tempat dengan jelas dan apa adanya.

Sebagai salah satu platform hiburan digital terlengkap, Vision+ menyediakan berbagai film dan serial dokumenter dengan berbagai topik menarik, baik dari original series hingga program channel premium.

Vision+ baru saja merilis original series terbaru berjudul Katanya, yang membahas mengenai berbagai mitos dan stigma yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti rumah tusuk sate, kartu tarot, public display of affection, dan lain-lain.

Selain Katanya, ada juga berbagai original series bergenre dokumenter lainnya, seperti Beyond Creator: Indonesian Youtubers, The Waves, dan Once Upon a Time in Chinatown.

Beyond Creator: Indonesian Youtubers mengangkat kisah berbagai Youtubers terkenal asal Indonesia, _The Waves menyuguhkan kisah perjalanan fashion culture Indonesia dari waktu ke waktu, dan Once Upon a Time in Chinatown mengangkat kisah di balik berbagaai restoran Tiongkok terkenal di Jakarta.

Di channel premium Lifetime, ada film dokumenter berjudul Aly Raisman: Darkness to Light yang membahas mengenai perempuan dan pelecehan seksual, serta mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan isu ini.

Bagi pecinta alam, ada serial dokumenter berjudul Earth’s Tropical Islands yang bisa disaksikan di channel BBC World. Serial ini menyuguhkan keindahan berbagai pulau tropis di seluruh dunia, dengan pesona flora dan faunanya.

Sementara itu, untuk para pecinta kuliner, ada serial The Food That Built The World yang mengangkat kisah di balik berbagai restoran dan merk hidangan yang mendunia. Serial ini bisa disaksikan di History Channel. "Vision+ berkomitmen untuk menghadirkan konten yang tak hanya menghibur, namun juga edukatif. Dengan berbagai tayangan dokumenter dari original series dan channel premium, kami berharap masyarakat bisa lebih mengenal dunia di sekitarnya dengan cara yang menghibur dan asyik," ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.