JAKARTA – Jagat sosial media dan publik tanah air sedang diramaikan oleh kabar dari Justin Bieber yang disebut akan tampil secara live di Indonesia pada 3 November 2022.

Menyusul pengumuman yang disampaikan oleh pihak promotor konser, gelombang protes tiba-tiba datang dari netizen terkait pemilihan venue konser. Hal ini setelah panitia memutuskan untuk memilih Stadion Madya karena bagian inti dari stadion Gelora Bung Karno sedang direnovasi.

Tak ayal karena kondisi Stadion Madya yang ‘hanya’ berkapasitas maksimal 20 ribu penonton, panitia pun hanya menyediakan tiket sejumlah kursi yang tersedia.

Warganet pun ramai-ramai melakukan protes dengan alasan bahwa panitia kurang cermat dalam memilih venue apabila dilihat dari antusiasme yang ada, hingga persiapan konser yang terkesan dipaksakan.

“Gimana ga protes sekelas Justin Drew Bieber konser di Madya and we all know we DESERVE BIGGER STADIUM. Apalagi as a belieber i’ve been waiting this for so long, dr jaman msh ingusan sampe udah kena reality of life. Now tell me how can we not protest?,” tulis seorang netizen curhat.

“Sekelas Justin Bieber lo kasih Madya?? Sekelas BTS nanti lo kasih apa? lapangan banteng?,” kritik netizen lainnya.

“Penantian beliebers Indonesia lama banget buat nonton konser justin masa iya cuma sebatas arena kapasitas 20k orang. langsung di stadion GBK gapapa diundur 2023 sampai selesai renovasi,” protes salah seorang warganet.

“Ini kan konser di bulan nov kan, knp hrs war tiket di tgl 29 Maret? Di persiapkan Mateng" aja dlu, knp ga pindah di JIS, lebih worth it sama harga nya, ini di madya sekelas Justin , cuit warganet lain.

(aln)