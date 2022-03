JAKARTA – Diva pop kawakan Britney Spears semakin dekat untuk comeback ke industri musik. Jika sebuah laporan baru dapat dipercaya, pelantun Oops!...I Did It Again itu saat ini sedang mengerjakan musik baru untuk pertama kalinya dalam enam tahun sejak meluncurkan Glory pada 2016 lalu.

Bocoran informasi itu dihembuskan oleh salah seorang sumber orang dalam Britney kepada The Sun pada Minggu (20/3/2022), dimana informan tersebut menyebut bahwa sang artis dan tim sedang mempersiapkan sebuah ‘kejutan’.

Lebih lanjut orang dalam itu juga mengungkapkan bahwa dia dan tim Britney lainnya sudah mulai mendekati beberapa mantan kolaborator artis yang baru saja lepas dari Hukum Konservatori itu untuk mengerjakan musik baru bersama!

"Beberapa orang yang dia merasa nyaman bekerja dengannya telah dihubungi dan ditanya apakah mereka ingin bekerja di musik dengan Britney lagi," ungkap sumber tersebut dikutip oleh MNC Portal Indonesia dari Aceshowbiz, Kamis (24/3/2022).

"Semua orang tampaknya cukup tertarik untuk terlibat,” tandasnya.

Informan itu juga menyebut bahwa keberhasilan Britney Spears terbebas dari belenggu Konservatori yang menjeratnya menjadi alasan bahwa sang diva akan segera merilis karya musik baru sebagai bentuk ‘perayaan’.

"Dia telah melalui beberapa tahun yang sangat sulit. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia suka membuat musik dan tampil sehingga memiliki musik baru di luar sana benar-benar dapat membantunya membuka lembaran baru,” ungkap sang informan memungkasi.

(aln)