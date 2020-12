LOS ANGELES - Pelantun Baby One More Time, Britney Spears kembali ke industri musik ditengah kontroversi dengan sang ayah. Bertepatan dengan ulang tahunnya ke-39, ia merilis lagu bertajuk Swimming in the Stars.

Lagu yang sebenarnya menjadi bagian dalam album kesembilannya Glory yang dirilis pada 2016 silam. Ditulis oleh Matthew Koma yang merupakan suami dari penyanyi Hillary Duff, bersama dengan Dan Book, serta Alexei Misoul pada 2015 lalu.

Swimming in the Stars menjadi lagu pertama Britney dalam empat tahun setelah ia merilis Glory dan kemudian sibuk dalam pertunjukan di Las Vegas yang membuat dirinya 'vakum' merilis karya baru.

Single ini akan dirilis mulai 4 Desember sebagai rekaman vinyl 12 inci khusus dan akan tersedia untuk pembelian secara eksklusif di Urban Outfitters.

Sementara Britney diketahui menikmati liburan dalam merayakan hari jadinya bersama sang kekasih, Sam Ashgari yang merupakan seorang mantan pemain Las Vegas dan model kebugaran.

Pasangan ini sudah menjalin hubungan asmara sejak 2017 lalu, menikmati indahnya Hawai yang dibagikan oleh Britney dalam foto Instagramnya. “Rasanya seperti trip kecil ke surga untuk perayaan awal ulang tahun!!!!!! @samasghari,” tulis Britney pada unggahan yang dirilis pada 17 November lalu.