LOS ANGELES - Bintang Pop Hollywood, Justin Bieber dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam agenda tour konsernya yang bertajuk Justice World Tour.

Hal tersebut diumumkan melalui unggahan di akun Twitter Justin Bieber Analytics @JDBAnalytics. Dalam unggahan tersebut, pelantun Love Yourself itu akan menggelar konser di Jakarta, pada 3 November 2022.

"Justin Bieber akan kembali ke Jakarta, Indonesia pada tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian dari konser tournya bertajuk Justice World Tour," tulis JDB Analytics, Rabu (23/3/2022).

Sebelum menggelar konser di Jakarta, penyanyi berkebangsaan Kanada itu akan menggelar konser di Kuala Lumpur, Malaysia terlebih dahulu pada tanggal 22 Oktober 2022.

Banyak penggemar Justin Bieber di Indonesia yang tentu saja bahagia mengetahui bahwa pelantun Never say Never itu akan menyambangi Indonesia.

"Im crying, siapkan mental dan duit kalian" ujar netizen.

"Sumpah gue langsung mengeluarkan air mata, karena udah ada rencana mau beli yang di Kuala Lumpur tau-taunya dia ke Jakarta, aaaahhhh merinding" komentar yang lain

"Nangis senangisnya akhirnya bisa ketemu dia sedekat itu" tulis netizen.

(aln)