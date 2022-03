JAKARTA – Meski sudah tayang tiga bulan yang lalu, hingga kini film Spider-Man: No Way Home masih banyak dibicarakan oleh para fans. Baru-baru ini, sebuah video YouTube dari penggemar mengungkap bahwa ada satu lagi varian Spider-Man yang muncul dalam film ini.

Spider-Man: No Way Home berhasil sukses di pasaran berkat keberaniannya menggabungkan jagat sinema Marvel terdahulu dengan Marvel Cinematic Universe masa kini. Mengajak aktor-aktor Tobey Maguire dan Andrew Garfield untuk kembali perankan Spider-Man di samping Tom Holland, rupanya ada satu Spider-Man lagi yang diselipkan oleh Marvel Studios.

Melalui video YouTube dari kanal Vudu, terungkap bahwa ada beberapa tokoh Spider-Man yang dimunculkan secara diam-diam di babak terakhir film No Way Home. Ketika Doctor Strange membuka gerbang multisemesta di langit, rupanya ada beberapa tokoh komik Spider-Man muncul di langit; mulai dari Kraven the Hunter, Scorpion, hingga seorang Spider-Man bertangan enam.

Versi Spidey yang unik ini diketahui berasal dari cerita komik Spider-Man yang diberi judul “Six Arms Saga,” dilansir dari CBR, Rabu (16/3/2022). Di cerita karangan Stan Lee ini, Peter Parker secara tidak sengaja menumbuhkan empat tangan ekstra di bagian pinggangnya ketika Ia berusaha menghilangkan kekuatan laba-labanya.

Dengan penampilan barunya itu, Peter yang semakin mirip laba-laba akhirnya malah menjadi semakin frustrasi dan membenci dirinya sendiri. Hampir kehabisan cara, Peter pun terpaksa bertemu dengan Morbius si vampir demi meminta pertolongan.

Kemunculan versi-versi aneh Spider-Man di film No Way Home tentunya membuka banyak kemungkinan untuk masa depan MCU. Dengan eksplorasi multisemesta yang lebih jauh di film Doctor Strange 2 bulan Mei mendatang, versi nyentrik superhero mana lagi yang akan debut di jagat Marvel?

Untuk sekarang ini, Spider-Man: No Way Home sudah berhasil meraup pendapatan sebesar USD1,8 miliar alias Rp25,7 triliun dari seluruh dunia. Sudah turun dari layar, film karya Jon Watts ini kabarnya akan segera masuk layanan streaming pada akhir bulan Maret 2022.

