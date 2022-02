LOS ANGELES- Film Spider-Man: No Way Home kembali menorehkan sejarah baru. Film yang dibintangi Tom Holland ini berhasil menggeser Avatar dari nomor 3 film terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat.

Melansir laman SEA IGN, Rabu (16/2/2022) Spider-Man: No Way Home meraup pendapatan sebesar USD760,9 juta atau sekitar Rp10,8 triliun. Film tersebut berhasil mengalahkan pendapatan Avatar yang berada di angka USD760,5 juta, juga sekitar Rp10,8 triliun.

Pendapatan fantastis tersebut bisa diraih berkat pemutaran hari Valentine kemarin yang menyumbang USD1,6 juta alias Rp22,8 miliar. Menjadi film ke-tiga di daftar Film Terlaris Sepanjang Masa Amerika Serikat, No Way Home masih belum bisa mengungguli Star Wars: The Force Awakens dari tahun 2015 dan Avengers: Endgame dari tahun 2019 yang menduduki posisi pertama dan ke-dua.

Masih memiliki beberapa penayangan terakhir, kira-kira berapa total pendapatan yang akan diraup Spider-Man: No Way Home ketika turun layar?

