JAKARTA – Semenjak kesuksesan film Spider-Man: No Way Home, banyak fans yang menyuarakan keinginan mereka melihat Andrew Garfield dalam film Spider-Man lagi. Bahkan, tak hanya para penggemar, Tom Holland pun mengaku punya keinginan yang sama.

Terakhir kali berperan dalam film The Amazing Spider-Man 2 pada tahun 2014 silam, Andrew Garfield harus menanggalkan kostum sang manusia laba-laba ketika perannya diambil alih oleh Tom Holland yang debut di Marvel Cinematic Universe. Sejak saat itu, franchise TASM pun resmi dinyatakan usai dan tak akan berlanjut lagi; setidaknya sampai sekarang.

Berhasil muncul sebagai tokoh sekunder di film Spider-Man: No Way Home, penampilan Andrew sukses membangkitkan kembali dukungan terhadap seri The Amazing Spider-Man. Bahkan, produser Amy Pascal sempat mengaku sedang mendiskusikan film solo ke-tiga untuk Andrew.

Di antara dukungan para fans, ada satu rekan main yang juga ingin melihat Andrew kembali berjaya di layar lebar; tak lain dan tak bukan adalah Tom Holland.

“Aku sangat ingin melihat The Amazing Spider-Man 3. Menurutku luar biasa Andrew bisa menghidupkan kembali karakternya lewat No Way Home dan memenangkan hati penggemar,” ucapnya dilansir dari IGN.

Dengan kembali larisnya sosok Spider-Man, Marvel Studios dan Sony pun kini berusaha mengkapitalisasi tokoh karangan Stan Lee dan Steve Ditko ini dengan membangun berbagai jagat sinematik. Kira-kira, berhasilkah mimpi The Amazing Spider-Man 3 diwujudkan di dunia nyata?

(aln)