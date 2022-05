JAKARTA โ€“ Nyaris satu dekade menghilang dari layar lebar, sutradara Sam Raimi akhirnya kembali ke bioskop lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Usai film ini, akankah Sam kembali lanjutkan seri film Spider-Man miliknya?

Sudah berkarir sejak tahun 70-an, dewasa ini Sam Raimi dikenal sebagai salah satu sutradara Hollywood tersohor yang mengantongi lebih dari 20 judul film. Selain sukses berkat seri film horor Evil Dead, Sam Raimi juga berhasil mencuri perhatian penikmat film berkat trilogi Spider-Man yang ia buka di tahun 2002.

Kini, di tahun 2022, Sam akhirnya kembali menyentuh genre superhero lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kembali ke sebuah dunia yang tak asing baginya, Sam mengungkap bahwa ia bersedia melanjutkan seri film Spider-Man miliknya.

โ€œAku selalu terbuka terhadap segala kemungkinan,โ€ ucapnya dilansir dari Entertainment Weekly, Senin (9/5/2022), โ€œkalau ada tim yang sangat peduli dan bisa diajak kerjasama seperti Marvel Studios, kenapa tidak?โ€

Trilogi Spider-Man milik Sam Raimi sendiri hingga kini sering dianggap sebagai seri film superhero terbaik sepanjang masa. Tayang sejak 2002 hingga 2007, film Spider-Man karya Sam berhasil menghapus stigma kekonyolan film superhero dan memberikan sedikit sentuhan realisme.

Bahkan, saking sukses dan ikoniknya film Spider-Man karya Sam Raimi, Marvel Studios tak kuasa menampilkan kembali para aktornya di film Spider-Man: No Way Home bulan Desember lalu. Kehadiran Tobey Maguire, Alfred Molina, dan Willem Dafoe dalam film tersebut pun menunjukkan betapa membekas karya Sam Raimi di hati para fans.

