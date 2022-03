JAKARTA - Film horor The Exorcism of God dibintangi Joseph Marcell dan Will Beinbrink. Film ini menceritakan kejadian mengerikan di kota Nombre de Dios, Meksiko, pada tahun 2003.

Father Peter Williams (Will Beinbrink) berusaha mengusir setan bernama Balban yang merasuki tubuh Magali (Iran Castillo). Meski Father Peter Williams berhasil, namun Balban bisa membaca pikiran Peter yang diam-diam menyimpan rasa pada Magali.

Balban kemudian memainkan perasaan Peter hingga melakukan perbuatan terlarang terhadap Magali yang kondisinya sedang lemah saat itu. Sejak itulah, Peter merasa dikejar dosa.

Masalah muncul setelah 18 tahun berselang, Peter dimintai tolong untuk mengusir setan yang masuk ke tubuh Esperanza (María Gabriela de Faría) yang dipenjara.

“Kau membuatku basah lagi Bapa Peter,” ucap Esperanza kali pertama bertemu Peter. Ternyata, setan atau iblis yang merasuki tubuh Esperanza adalah Balban. Balban pun membongkar kejadian Peter dengan Magali 18 tahun silam.

The Exorcism of God didasari ayat dari surat rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 7 ayat 17. Ayat ini dijadikan pegangan untuk mengembangkan karakter Peter William berikut dunia kecil yang melingkupinya. Hati peter sejatinya putih. Kegagalan mengendalikan diri dimanfaatkan setan lalu menghasilkan dosa.

Film The Exorcism of God tayang di KlikFilm mulai tanggal 11 Maret 2022.

