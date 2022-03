AZKA Corbuzier berbeda agama dengan sang ayah, Deddy Corbuzier. Karena itu sosok Azka banyak membuat orang penasaran.

Berikut adalah 7 fakta tentang Azka Corbuzier yang bisa Anda simak, ditulis Okozone Jumat (11/3/2022).

Biodata

Pemilik nama lengkap Azkanio Nikola Corbuzier ini merupakan anak tunggal dari pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani yang lahir pada 4 Juni 2006.

Agama

Berbeda dengan orangtuanya, Azka adalah pemeluk agama Kristen. Sementara Deddy Corbuzier telah menjadi mualaf pada Juni 2019.

Anak disleksia

Azka diketahui mengidap disleksia atau gangguan belajar yang dialami oleh anak ditandai dengan kesulitan untuk membaca, menulis, dan mengeja. Penyakit itu rupanya keturunan dari ayahnya yang juga mengalami disleksia saat kecil. Meski mengidap disleksia, Azka Corbuzier tetap berhasil menoreh berbagai prestasi. Pada 2018, Azka Corbuzier resmi lulus dari Sekolah Dasar dan menyabet predikat lulusan terbaik.

Diasuh Deddy Corbuzier

Orangtuanya bercerai pada 2013, saat Azka masih berusia 7 tahun. Kemudian, dia melanjutkan hidupnya dengan tinggal bersama Deddy Corbuzier. Tinggal berduaan dengan ayah membuatnya tumbuh menjadi sosok anak yang sangat setia dan dekat pada Deddy. Bahkan, Azka selalu setia menemani Deddy bekerja hingga tengah malam sekalipun.

Hobi olahraga

Sama seperti sang ayah, Azka Corbuzier juga hobi nge-gym dan berolahraga. Alhasil, Azka pun tumbuh begitu sehat, bugar, tinggi dan memiliki otot-otot yang cukup besar di usianya yang masih 15 tahun ini. Selain olahraga, Azka juga sangat suka bermain game online, terutama PUBG.

Jadi YouTuber

Kini, Azka Corbuzier mengikuti jejak ayah dan ibunya dengan terjun ke dunia hiburan sebagai YouTuber. Tak kaleng-kaleng, konten YouTube Azka cukup berkualitas menampilkan sederet orang-orang sukses, salah satunya aktor Hollywood Dwayne Johnson. Ya, Azka memang sangat fasih soal berbahasa Inggris.

Pada 2015, Azka pernah membuat video komik berjudul Story of a Broken Home Kid yang mengisahkan perceraian orang tuanya. Komik tersebut berhasil menjadi Best Seller untuk kategori non fiksi. Kemudian pada 2017, Azka mendapatkan Silver Play Button dari YouTube karena telah mendapatkan 100 ribu subscribers. Saat ini, dia sudah memiliki 641 ribu subscriber di kanal YouTube azkacorbuzier dan 262 ribu subscriber di kanal YouTube Azka Corbuzier.

Ini Instagramnya

Selain sebagai Youtuber, Azka juga aktif sebagai selebgram di Instagram @azkacorbuzier. Akunnya pun sudah terverifikasi dengan jumlah pengikut lebih dari 1,1 juta. Di sana, Azka kerap membagikan potret saat berolahraga, momen bersama keluarga dan sang kekasih, bertemu dengan orang-orang ternama, hingga mempromosikan berbagai macam produk endorsement.