JAKARTA – Setelah Morbius tayang bulan April 2022, Sony Pictures akan merilis film Kraven the Hunter di awal 2023. Kini filmnya mulai memasuki masa produksi, Aaron Taylor-Johnson sang aktor utama mengaku sedang jalani latihan ketangkasan.

Kraven the Hunter adalah proyek film Marvel keluaran Sony yang akan menjadi film keempat dalam franchise Sony’s Spider-Man Universe; mengikuti Venom, Venom: Let There Be Carnage, dan Morbius. Film ini akan dibintangi oleh aktor Aaron Taylor-Johnson yang tentunya tak asing bagi penggemar film Marvel karena pernah memerankan tokoh Quicksilver di film Avengers: Age of Ultron.

BACA JUGA:Russell Crowe Gabung Film Marvel Kraven the Hunter

BACA JUGA:Sony Pictures Kembali Tunda Jadwal Tayang Morbius

Sejauh ini, film Kraven the Hunter dikabarkan mulai masuk masa produksi dan akan disyuting di London. Memberikan update terbaru, Aaron sebut dirinya kini sedang sibuk latihan di dekat lokasi syuting.

“Aku baik-baik saja dan sedang berada di Inggris. Bukan di London, tapi agak di luar sedikit; lumayan dekat dengan lokasi produksi Kraven the Hunter,” ucapnya dilansir dari CBR, Rabu (9/3/2022), “aku menetap di sini untuk sementara waktu karena harus latihan ketangkasan bersama sang sutradara.”

Tokoh Kraven the Hunter sendiri adalah antagonis dari komik Marvel yang sering muncul di lini komik Spider-Man. Diciptakan oleh mendiang Stan Lee dan Steve Ditko di tahun 1964, Kraven menjadi salah satu musuh Spider-Man yang cukup tenar berkat busur cerita Kraven’s Last Hunt di tahun 1987 silam.

Selain menjadi musuh Spider-Man, Kraven juga dikenal sebagai pendiri dari Sinister Six; tim penjahat super yang terdiri dari Green Goblin, Rhino, hingga Doctor Octopus yang kerap menyusun rencana jahat demi meneror kota dan membuat Spider-Man kepayahan.

Proyek film Kraven sudah direncanakan sejak tahun 2017 silam namun sempat dorman hingga tahun kemarin. Akan disutradarai J.C. Chandor, film ini direncanakan tayang pada bulan Januari 2023.

(aln)