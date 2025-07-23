Advertisement
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |11:40 WIB
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama. (Foto: Allkpop)
SEOUL - Paramount Pictures membocorkan, saat ini tengah mempersiapkan penggarapan sebuah film bertema K-Pop. Film itu merupakan proyek kerjasama rumah produksi itu dengan HYBE America. 

Mengutip Deadline, Rabu (23/7/2025), film itu akan dibintangi oleh Eric Nam dan Ji Young Yoo dari K-Pop Demon Hunters. Sementara kursi sutradara diberikan kepada Benson Lee yang pernah menggarap film Seoul Searching, pada 2015. 

“Film ini akan menjadi surat cintaku pada dunia K-Pop. Karena industri ini adalah tentang energi, passion, keajaiban, dan komunitas luar biasa di dalamnya. Ini adalah film untuk para pengejar mimpi,” kata Benson dalam keterangannya.

Sementara skenario film itu digarap oleh Eileen Shim yang meneruskan draf yang telah dibuat oleh Adele Lim si penulis Crazy Rich Asians. “Kami antusias bisa berkolaborasi dengan Paramount Pictures untuk membawa K-Pop lebih luas lagi,” ujarnya.

Eileen dalam lanjutan keterangannya mengatakan, film tersebut akan menggambarkan bagaimana seseorang mendedikasikan semangat, harapan, dan impiannya pada industri K-Pop demi mewujudkan mimpi-mimpinya.

Film yang belum memiliki judul tersebut bercerita tentang seorang wanita muda berdarah Korea-Amerika Serikat yang orangtuanya demi bisa mengikuti kompetisi yang akan membawanya debut sebagai grup idol.*

(SIS)

