LOS ANGELES - Penggemar Morbius tampaknya harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan penampilan vampir ikonik Marvel Studios tersebut di bioskop. Pasalnya, Sony Pictures memutuskan kembali mengundur jadwal tayang film tersebut.

Awalnya, film yang dibintangi Jared Leto itu dijadwalkan debut pada 28 Januari 2022. Namun merebaknya varian baru COVID-19 di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memaksa Marvel untuk mengundur pemutarannya.

Mengutip The Hollywood Reporter, Selasa (4/1/2022), Morbius akan debut pada 1 April 2022. Keputusan itu diambil setelah dua film Sony Pictures lainnya: Spider-Man: No Way Home dan Venom: Let There Be Carnage sukses besar di box office.

Dengan perubahan jadwal tayang ini, maka Sony sudah empat kali mengubah jadwal tayang film tersebut. Awalnya, Morbius dijadwalkan debut pada 10 Juli 2020. Namun karena pandemi COVID-19 diundur ke Oktober 2021.

Namun sepinya pasar di tengah pandemi COVID-19 membuat Sony Pictures kembali mengundur penayangannya pada Januari 2022. Namun ketika Omicron merebak di Amerika Serikat, distributor film itu kembali mengundur penayangannya pada April mendatang.

Film Morbius berkisah tentang Dr. Michael Morbius (Jared Leto), seorang ilmuwan yang menderita penyakit darah langka yang mengubahnya menjadi vampir. Selain Leto, film ini juga dibintangi Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, dan Jared Harris. Sementara itu, Michael Keaton akan kembali berperan sebagai The Vulture, karakter antagonis dalam film trilogi, Spider-Man.