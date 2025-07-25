Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

4 Bintangi The Devil Wears Prada 2, Adele Bakal Terlibat?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |13:39 WIB
LOS ANGELES - Proses syuting film The Devil Wears Prada 2 tengah berjalan. Sekuel dari film ikonik yang rilis pertama kali pada 2006 ini sudah lama dinantikan para penggemar. Di tengah proses produksinya, muncul banyak spekulasi soal siapa saja selebriti yang akan tampil dalam film ini.

Nama-nama besar seperti Adele, Justin Bieber, hingga Gigi Hadid sempat disebut-sebut terlihat di lokasi syuting. Namun, kabar tersebut ternyata hanyalah keisengan warganet yang menyebar lewat media sosial. Para netizen ramai-ramai mengedit foto para selebriti dengan tampilan modis layaknya sedang ikut syuting film garapan Fox 2000 Pictures ini.

Lalu siapa saja bintang yang benar-benar dipastikan hadir dalam The Devil Wears Prada 2? Berikut deretan pemain utamanya:

Film The Devil Wears Prada Bakal Dibuat Sekuel Usai 18 Tahun Rilis

1. Anne Hathaway

Anne Hathaway kembali memerankan karakter Andy Sachs, jurnalis muda yang dulu bekerja di bawah tekanan Miranda Priestly. Di film pertama, Andy memutuskan meninggalkan dunia fashion. Di sekuelnya kali ini, penggemar penasaran dengan perjalanan karier Andy setelah keluar dari Runway Magazine.

Halaman:
1 2 3
