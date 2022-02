LOS ANGELES- Aktor Russell Crowe resmi bergabung dengan film Marvel yang juga spin off Spider-Man, Kraven the Hunter. Meski detail peran sang aktor belum diungkapkan, dia kemungkinan berperan sebagai salah satu anggota keluarga Kraven bersama dengan Aaron Taylor-Johnson.

Melansir laman Hollywood Reporter, Sabtu (12/2/2022) Kraven the Hunter merupakan salah satu musuh Spider-Man yang memulai debut komiknya di The Amazing Spider-Man No. 15. Dia merupakan pemburu game besar Rusia yang terkenal berhasil mengalahkan Spider-Man hingga menguburnya hidup-hidup dan mengambil identitasnya.

Tak hanya itu, film ini adalah salah satu proyek yang sedang dikembangkan Marvel untuk memperluas Spider Verse. Sebelumnya telah merilis Venom dan Venom: Let There Be Carnage dan dua film mendatang, Morbius serta Madame Web.

Dengan begitu, ini menjadi film Marvel kedua Crowe setelah membintangi Thor: Love and Thunder karya Taika Waititi. Sedangkan Kraven the Hunter didasarkan pada karakter dari Marvel Comics, bukan bagian dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Kraven the Hunter akan disutradarai oleh J.C. Chandor, dengan penulis naskah oleh Arthur Marcum, yang sukses dengan Iron Man (2008), Transformers dan Uncharted. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 13 Januari 2023.

