RCTI salah satu televisi nasional yang telah memproduksi dan terbukti sukses mengadakan ajang pencarian bakat tingkat dunia, serta menghasilkan talenta-talenta yang sangat sukses, akan menayangkan program Indonesia’s Got Talent.

Audisi sudah dibuka dari Minggu, 27 Februari 2022 yang lalu. Acara ini dikenal telah banyak menjaring talenta yang tidak hanya berfokus pada kemampuan tarik suara. Namun menyediakan ruang bagi yang memiliki keahlian apapun dengan beragam keunikan yang memukau, menghibur dan extraordinary.

Untuk mengikuti audisi Indonesia's Got Talent para talenta-talenta terbaik Indonesia dapat mendaftar secara online melalui beberapa platform Social Media. Berikut caranya:

1. RCTI+

• Format judul video: IGT2022 [spasi] NAMA [spasi] JENIS TALENTA [spasi] KOTA DOMISILI

• Isi video: Perkenalan singkat dan performance

• Durasi video maksimal 3 menit

2. INSTAGRAM

• Upload video reels di akun kalian dengan durasi maksimal 3 menit

• Mention & Tag @gottalentid

• Sertakan hastag #igt2022 #audisigottalent2022 #igt2022magician #igt2022singer #igt2022choir #igt2022dance #igt2022variety

3. TIKTOK

• Upload video di akun kalian dengan durasi maksimal 3 menit

• Mention @gottalentid

• Sertakan hastag #igt2022 #audisigottalent2022 #igt2022magician #igt2022singer #igt2022choir #igt2022dance #igt2022variety

4. FACEBOOK

• Upload video di akun kalian dengan durasi maksimal 3 menit

• Mention akun Indonesia’s Got Talent

• Sertakan hastag #igt2022 #audisigottalent2022 #igt2022magician #igt2022singer #igt2022choir #igt2022dance #igt2022variety

5. FACEBOOK REKOMENDASI

• Upload video teman yang akan direkomendasikan di akun kalian dengan durasi maksimal 3 menit

• Mention akun Indonesia’s Got Talent dan akun teman yang kalian rekomendasikan

• Sertakan hastag #igt2022 #audisigottalent2022 #igt2022rekomendasi #igt2022magician #igt2022singer #igt2022dance #igt2022variety

Daftarkan dirimu sekarang! Jangan sampai ketinggalan! Only on The Biggest Talent Competition On Earth!

