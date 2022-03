MENYAKSIKAN Sinetron ‘Ikatan CInta’ yang ditayangkan di RCTI, sungguh menjadi sebuah rutinitas yang menyenangkan. Apalagi bisa tampil dan berakting Bersama bintang pujaan Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sebuah impian.

Impian itu kini menjadi kenyataaan bagi Hennils Tamaela, selangkah lagi dia akan tampil di sinetron ‘Ikatan CInta’ sinetron nomor 1 di Indonesia produksi MNC Pictures ini.

Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2 kini resmi mengumumkan satu nama pemenang. Setelah melewati proses yang panjang semenjak Klaklik membuka pendaftaran Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2 sejak November tahun lalu dan akhirnya menemukan satu nama yang menjadi pemenang. Program Online Casting ‘Ikatan Cinta’ merupakan salah satu program unggulan yang ada dalam fitur ‘Be The Artist’ dalam aplikasi Klaklik. Sosok Hennils Tamaela berhasil mengalahkan berbagai peserta lainnya dan mendapatkan kesempatan untuk berakting pada serial ‘Ikatan Cinta’. Selain itu, Hennils akan mendapatkan kontrak eksklusif dengan Star Media Nusantara (SMN).

Pengumuman pemenang Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2 diumumkan secara live dan online melalui aplikasi Zoom pada Jumat, 4 Maret 2022. Acara ini dihadiri oleh tiga finalis program ini yakni Wally Amilleni Ibanez, Frenda Hwang, dan Hennils Tamaela. Ketiga juri yang hadir dalam pengumuman pemenang adalah Rista Ferina (Head of Operation TV Production), Bisma Ali Satari (Head of Klaklik), Reno Marciano (Executive Producer ‘Ikatan Cinta’), serta Bakti Adhitama (Head of Casting Director MNC Pictures).

Para peserta sebelumnya sudah melalui proses penjurian dan penilaian secara ketat dari dewan juri Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2. Melalui pengumuman pemenang ini, Hennils Tamaela sangat bersyukur dapat melalui berbagai penilaian dan memenangkan kesempatan untuk berakting bersama pemeran Andin dan Aldebaran yaitu Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam serial ‘Ikatan Cinta’.

Dirinya merasa beruntung dapat bergabung dalam serial ‘Ikatan Cinta’ yang saat ini masih menjadi serial favorit masyarakat Indonesia dengan market share tertinggi serta dimainkan oleh berbagai aktor dan aktris berkualitas. Ia mengatakan bahwa dirinya siap dan optimis untuk memberikan upaya yang terbaik agar dapat menjadi public figure ternama.

Pria kelahiran Ambon 26 Maret 1993 ini sejak dahulu memang menyukai dunia entertainment dan akting. Ia percaya diri untuk tampil di depan umum dan seringkali menjadi talent dalam iklan serta aktor dalam berbagai film pendek di YouTube. Tak hanya berakting, Hennils Tamaela juga memiliki beberapa hobi lain seperti bernyanyi, bermusik biola, serta olahraga boxing dan muaythai.

“Program Online Casting ‘Ikatan Cinta’ season 2 kembali menghasilkan bintang baru setelah melalui proses yang panjang. Semoga, Hennils Tamaela dapat mengembangkan bakatnya dengan baik dan menjadi kebanggaan MNC Pictures,” ujar Filriady Kusmara, selaku Direktur MNC Pictures

Klaklik merupakan sebuah aplikasi mobile di bawah naungan MNC Pictures berupa media all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis story dengan format user generated content dari para content creator. Aplikasi ini telah memberikan wadah bagi para calon content creator berisikan banyak fitur menarik hanya dalam satu aplikasi. Segera download Klaklik di Playstore atau App Store sekarang!

MNC Pictures sendiri seperti diketahui selalu menghasilkan sinetron terbaik di Indonesia, rumah produksi terbesar di Indonesia ini merupakan anak usaha dari PT MNC Studios International Tbk (MSIN).

Nantikan kiprah Hennils Tamaela tampil bersama Arya Saloka dan Andin di sinetron terbaik di Indonesia, Ikatan Cinta di RCTI.

