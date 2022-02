SEOUL - Ong Seong Wu berpotensi membintangi film Starlight is Falling bersama aktris Taxi Driver, Esom. Keduanya digaet menjadi pemeran utama dalam proyek layar lebar tersebut.

Film tersebut bertutur tentang kisah cinta mantan perenang dengan dua siswi yang memiliki nama sama. Ong Seong Wu mendapat tawaran untuk berperan sebagai mantan perenang tersebut.

Setelah pensiun, pria itu menghabiskan waktunya dengan berkuliah dan menjadi pekerja paruh waktu. Sementara Esom digaet untuk menghidupkan peran salah satu siswi yang pernah berpacaran dengan si mantan perenang.

Mengutip Allkpop, Kamis (17/2/2022), jika proses casting berjalan lancar maka syuting film Starlight is Falling akan dimulai pada April mendatang. Sementara itu, Ong Seong Wu memulai debutnya sebagai personel Wanna One.

Dia kemudian mengembangkan kariernya dengan berkecimpung di dunia seni peran dan membintangi sederet drama, seperti At Eighteen, More Than Friends, dan Would You Like a Cup of Coffee?.

Sementara Esom, memulai debutnya di dunia akting sejak tahun 2008. Dia juga telah membintangi banyak drama dan film, seperti Scarlet Innocence, Save Me 2, hingga Taxi Driver.*

(SIS)