JAKARTA- Aktor Chicco Kurniawan mengungkapkan rasa senangnya terlibat dalam original series Vision+, Creepy Valentine. Awalnya dia merasa genre horor akan membuatnya kesulitan, namun justru di luar ekspetasinya.

Terlebih serial ini juga mengusung genre romantis yang patut untuk dinantikan. "Sebenarnya semua scene itu benar-benar menyenangkan. Bagian buat aku yang enggak banget sih yang dipikiran itu horor bagaimana ternyata sangat fun," kata Chicco Kurniawan dalam acara virtual 'Press Conferen Series Original Vision+, Senin (14/2/2022).

Di sisi lain, rekannya dalam serial yang sama, Sani Fahreza mengungkapkan bahwa serial ini sangat berkaitan dengan alam. Dia yang berperan sebagai Irsad memiliki kepribadian yang cinta alam dan suka membantu.

"Kepeduliannya terhadap orang-orang yang sudah, dia juga pecinta alam. Sosok yang mencintai apa pun yang ada disekelilingnya," ucapnya

Mereka semua yang menjadi talent di original series Creepy Valentine ini menjalin hubungan layaknya sahabat. Hal tersebut dibangun oleh sang sutradara, Harry Dagoe yang mengupayakan suasana di lokasi syuting nyaman dan membangun hubungan baik antar kru dan talent yang terlibat.

"Mereka untuk terbuka semuanya jadi ketika aktor sudah nyaman buka dan berani untuk terbuka seperti halnya You are my best friend. Segala kreativitas dan potensi yang mereka tak sadar dan kemungkinan-kemungkinan adegan itu bisa terjadi, it's the magic," jelasnya

Original series Creepy Valentine dapat disaksikan di Vision+ sebanyak 8 episode, dengan cerita Nginep yang hadir dalam 2 bagian, yaitu 2 episode pertama. Serial ini dapat Anda saksikan dalam format Video on Demand (VOD).

Untuk menyaksikan selengkapnya, pengguna perlu menggunakan akun Vision+ premium dengan paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari.