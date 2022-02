JAKARTA- Klaklik  mengundang 10 nama finalis yang lolos online casting Ikatan Cinta Season 2. Nantinya, bagi peserta yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk berakting di Ikatan Cinta, dan mendapatkan kontrak eksklusif dengan Star Media Nusantara (SMN).

Sebelumnya 10 finalis ini melakukan casting secara online. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menunjukkan keahlian aktingnya di depan para juri, yaitu Head of Casting MNC Pictures - Bakti Adhitama, Executive Producer MNC Pictures - Reno Marciano, Head of Digital Content New Media - Bisma Ali Satari dan Rendy Jhon pemeran Ricky di Ikatan Cinta.





Sebagai pemain di Ikatan Cinta, Rendy merasa 10 finalis ini memiliki akting yang cukup baik. Namun yang perlu ditingkatkan adalah rasa percaya diri dari masing-masing peserta, sehingga saat berperan akan lebih menjiwai karakter yang dibawakannya.

"Paling rasa percaya dirinya aja sih, yang perlu ditingkatkan," kata Rendy kepada MNC Portal saat ditemui di MNC Pictures, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (3/2/22).

Sementara itu Bakti Adhitama menuturkan, bahwa dengan adanya aplikasi Klaklik ini dapat melahirkan seseorang yang bertalenta khususnya di dunia akting. Sehingga pihaknya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, seperti di daerah tetap bisa melakukan audisi akting. Kemudian kesempatan mereka bisa bermain di Ikatan Cinta ini adalah peluang, di mana 10 peserta yang terpilih ini melalui seleksi yang cukup panjang. "Di sini kan tujuannya untuk menggali bakat talent akting dari manapun. Lewat Klaklik ini jadi gampang," ujarnya. Reno menambahkan, adanya event ini yaitu audisi akting melalui Klaklik ini jadi semakin mengetahui, bahwa banyak calon talent yang tidak kalah berbakat dari artis-artis di Jakarta. Selain itu untuk sementara ini, kata Reno, pihaknya belum bisa memutuskan dari 10 orang finalis ini yang dapat ikut berperan di Ikatan Cinta. Hal tersebut dikarenakan, masih butuh penilaian panjang lainnya. "Belum bisa kita pastikan sekarang, karena ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang harus kita jalanin, untuk memastikan oke ini orang yang tepat," terangnya. Nah ternyata untuk mencari talent yang pas di Ikatan Cinta ini, tambah Reno, tentunya harus mempunyai kemampuan akting yang mumpuni, natural hingga kemampuan menghafal yang baik.