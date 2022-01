IDOL K-Pop NCT 127 akan menyapa para fans-nya di Indonesia dalam satu gelaran. Wah serius?

NCT 127 merupakan sub unit dari NCT (Neo Culture Technology) yang beranggotakan Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark dan Haechan. NCT 127 memulai debut pertamanya pada 2016 dengan album perdana berjudul Fire Truck.

Adapun beberapa lagu hits lainnya dari NCT 127 antara lain Cherry Bomb, Simon Says, Regular, Limitless, dan masih banyak lagi.

Baru-baru ini, di lini Twitter, para fans NCT 127 langsung geger setelah tahu idolanya akan menyapa mereka. Banyak yang menuliskan cuitan yang menunjukkan rasa antusias dan tak sabar ingin bertemu langsung dengan idolanya tersebut.

"Apa ini aaaa," tulis netizen.

"OMG Apa ini???!!," tambah yang lain.

"Apa ini bunda? Fansign? Ikouuttt," tulis yang lainnya.

Sebagai bocoran, ternyata Idol K-pop di bawah naungan SM Entertainment ini akan mengisi gelaran 4WESOME Journey With NCT 127 Virtual Event bersama Nature Republik. Di event ini, Anda bisa bertemu dengan para personel NCT 127.

Sebelumnya, brand skincare asal Korea itu juga pernah mendatangkan tiga personel NCT yakni Suho, Kai dan juga Chen yang berhasil dilaksanakan pada Mei 2019 di event Journey To Nature With EXO in Indonesia. Jadi siap-siap ya?