ALIF Maulana merilis single terbarunya di awal tahun 2022 berjudul ‘Take No Regrets’. Ia akan membongkar semuanya di Okezone Stories.

Sebelumnya, Alif Maulana sempat merilis tiga single di tahun 2021 berjudul Hopes & Dreams, Couldn't Care Less, dan Nothing Comes Easy.

Terinspirasi dari musisi idolanya seperti New Radicals, Stevie Wonder, Coldplay, dan Jamie Cullum, single baru ini diwarnai dengan tempo yang membangkitkan semangat. Alif mengatakan, dia ingin menjadikan idolanya sebagai inspirasi membuat lagu ini.

Menurutnya, musik menjadi keputusan dalam hidup yang dia pilih dan dia mencoba untuk memperlihatkan tekad dan semangatnya dalam bermusik tanpa penyesalan, sebagai jalan hidup yang dia pilih.

“Berhubung tidak pernah bikin lagu yang seperti ini, aku agak kebingungan untuk mencari nada nyanyinya. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika mandi, dan membayangkan nyanyi seperti Stevie Wonder, akhirnya aku ketemu inspirasi lagu ini dan langsung merekam,” kata Alif seperti dikutip dari siaran pers.

Take No Regrets selain sebagai single pertama dari Alif Maulana di tahun 2022 ini juga berkaitan dengan rilisan-rilisan sebelumnya pada tahun 2021. Dalam pengerjaan musiknya, Alif dibantu dengan Caesar Rizal dari band SOULVIBE. Single ini juga merupakan pengantar dari rencana album yang akan datang di akhir tahun 2022 ini. “Album Ini adalah kumpulan cerita perjalanan, pengalaman, penyesalan, dan harapan,” ujarnya. Nah, Alif Maulana akan berbincang-bincang tentang Take No Regrets bersama Okezone Stories pada Kamis, 27 Januari 2022 di Instagram @okezonecom pukul 16.00 — 17.00 WIB.