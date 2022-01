JAKARTA - Prilly Latuconsina memang memiliki daya pikat tersendiri. Selain bakat aktingnya yang luar biasa, paras cantik Prilly juga menjadi sorotan. Apalagi dia kerap tampil modis di berbagai kesempatan.

Seperti saat berlibur di New York, Amerika Serikat. Aktris 25 tahun itu memakai jumpsuit super ketat sambil berpose cantik di jalanan kota New York dengan latar gedung bertingkat yang ikonik. Penasaran? Yuk, intip potretnya!

"I'm in a New York state of mind," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Kamis (20/1/2022).

Baca Juga:

Gara-Gara Reza Rahadian, Prilly Latuconsina Kesal sampai Nangis Kejer

Nonton Layangan Putus, Prilly Latuconsina Banting Piring Gegara Reza Rahadian Selingkuhi Putri Marino





Soal busana, Prilly Latuconsina memang tak perlu diragukan lagi. Terlihat, dia tampil begitu elegan dalam balutan jumpsuit ketat berwarna hitam. Desain warna kulit di bagian dada dan perut jumpsuit itu membuat penampilannya terkesan seksi. Apalagi siluet tubuh langsing Prilly terlihat begitu jelas dengan outfit ini. Tak heran jika para netizen langsung salah fokus melihatnya.

Aktris kelahiran 15 Oktober 1996 itu juga memakai fur cape coklat yang tebal agar terlihat lebih stylish. Untuk alas kaki, Prilly memilih ankle boots hitam agar kakinya tampak lebih jenjang. Rambutnya dicepol rapi membuat pesonanya kian bertambah. Penampilannya semakin lengkap dengan kacamata hitam serta tas coklat klasik dari brand Prada. Berpose candid sambil menjinjing tas, Prilly terlihat begitu menawan. Gayanya begitu glamor bak supermodel papan atas di potret ini.

Tak dipungkiri unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak netizen yang salah fokus melihat baju berwarna kulit itu. Tak sedikit juga yang terpana melihat paras cantik dan outfit stylish Prilly.

"Super gorgeous adek," kata Alice Norin."APA NGGA MENGGIGIL," kata Amel Carla.

(aln)