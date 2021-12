JAKARTA - Prilly Latuconsina mendadak berurai air mata usai menonton web series terbaru Reza Rahadian, Layangan Putus. Hal itu terlihat dari unggahan video terbarunya di TikTok.

“Ini aku setelah nangis kejer karena nonton Layangan Putus!” ujar sang aktris dalam unggahannya seperti dikutip pada Senin (27/12/2021).

Prilly Latuconsina dalam lanjutan keterangannya mengaku, kesal dan marah pada Aris, karakter utama pria dalam web series tersebut. Seperti diketahui, karakter itu digambarkan berselingkuh dari istrinya yang tengah mengandung.

Reza Rahadian selaku pelakon karakter Aris pun tertawa geli melihat reaksi Prilly tersebut. “Astaga sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku ngakak beneran deh. Astaga, ya ampun gemas banget sih? Aduh kacian,” ujar sang aktor.

Namun aktris 25 tahun itu menyadari, Reza sekali lagi membuktikan kualitas aktingnya hingga mampu membuat penonton kesal dan geram pada peran yang dilakoninya. “Oke, enggak jadi marah,” katanya tersenyum semringah.

Unggahan Prilly Latuconsina tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar warganet sepakat, Reza Rahadian sukses membuat penonton marah lewat perannya sebagai Aris.

“Bagus Prilly, marahin saja itu si Mas Aris,” ujar seorang warganet di kolom komentar. Lainnya mengatakan, “Run bestie run! Jangan terperangkap dengan omongan manis Mas Aris.”

Meski kesal, namun beberapa warganet sangat menikmati akting aktor My Lecture My Husband tersebut. “Prilly mewakili perasaan netizen Indonesia yang marah banget sama Mas Aris. Tapi begitu, we still love you, Mas Reza Rahadian.”*

