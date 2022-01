PUTRI Tanjung trending topik di Twitter pagi ini, Rabu (19/1/2022). Itu karena gegara kutipan Putri Tanjung yang dinilai kurang membumi.

Ya, akun Twitter @danaferdianto membagikan foto yang berisi kutipan hidup Putri Tanjung soal menjalani bisnis dan sukses di usia muda.

"Gimana kita bisa tahu risikonya kalau enggak kita ambil? High risk, high return," begitu kata Putri Tanjung di foto yang kini jadi meme di media sosial. Foto ini disukai netizen nyaris 10 ribu kali.

Pernyataan Putri Tanjung ini ternyata memantik komentar netizen ramai. Menurut publik, Putri Tanjung bisa menyampaikan hal tersebut karena privilege dirinya yang merupakan anak konglomerat.

"Bacot dahh! Tanpa privilege orangtua bagaimana kamu? Hah?" komentar @No_Emo**.

"Putri Tanjung ketika rugi Rp800 juta tapi inget bapaknya Chairul Tanjung," komentar @txtdr*** sembari membagikan foto anak kecil menangis lalu tersenyum kembali.

Isu ini memang ada kaitannya dengan pernyataan lain Putri Tanjung yang mengatakan pernah rugi Rp800 juta. Hal itu disampaikan di salah satu seminar.

Poin yang mau disampaikan adalah ketika rugi besar, maka jangan pernah untuk terpuruk terlalu dalam, tetapi bangkit berdiri dan belajar dari pengalaman.

Konsep seperti itu, yang dijalani Putri Tanjung, pun dikomentari netizen tidak membumi. Sebab, Rp800 juta menurut netizen bukan hal yang kecil bagi kebanyakan orang, mungkin bagi Putri Tanjung hal yang tidak begitu berarti.

"Anda rugi Rp800 juta enggak berasa, cuma mengurung diri di kamar beberapa hari. Lah saya, rugi Rp800 juta ngurung diri di kamar dan enggak pernah keluar kamar lagi," celetuk @hrst***.

"Kelompok yang miskin enggak akan kepikiran berani ambil keputusan berisiko tinggi (investasi, peluang, sekolah) karena taruhannya enggak makan. Kelompok rentan pun, karena taruhannya balik ke hidup di bawah garis kemiskinan," tegas @ObiWan_Cat****.

Lebih lanjut, netizen dengan nama akun @rio_son_of_**** memberikan komentar soal isu ini dengan menantang Putri Tanjung kelola gaji UMR Yogyakarta.

"Putri Tanjung, sebelum kamu ngomong begitu, coba aku tantang untuk kelola gaji UMR Yogyakarta untuk bertahan hidup sebagai sandwich generation yang bapaknya lagi sakit butuh biaya pengobatan rutin mingguan sebesar Rp300 ribu per visit," begitu kata Rio.

Lalu, akun @gabeyouso*** berkomentar lugas, "Putri Tanjung, girl please we don't need another lecture from privileged people. Get a real job." Â