SEOUL - Serial populer Netflix, Squid Game membuat sejarah baru dengan menembus empat nominasi Screen Actors Guild (SAG) Awards. Pada 12 Januari 2022, ajang itu resmi mengumumkan daftar nominasinya untuk tahun ini.

Drama arahan Hwang Dong Hyuk itu menjadi serial TV berbahasa asing pertama yang menjadi nominator SAG Awards. Sementara di kategori film, Parasite menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture dari SAG Awards 2020.

Mengutip Soompi, Kamis (13/1/2022), Squid Game dinominasikan dalam kategori Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series bersama The Handmaid’s Tale, The Morning Show, Succession, dan Yellowstone. Kategori ini merupakan penghargaan tertinggi kategori drama dalam SAG Awards.

Di lain pihak, Lee Jung Jae masuk dalam kategori Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series bersama Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), dan Jeremy Strong (Succession).

Sementara Jung Ho Yeon si pemeran Kang Sae Byeok dalam Squid Game akan menghadapi Jennifer Aniston (The Morning Show), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Sarah Snook (Succession), dan Reese Witherspoon (The Morning Show) dalam kategori Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series.

Terakhir, Squid Game juga masuk dalam nominasi Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series. Dalam kategori ini, drama tersebut harus berhadapan dengan Cobra Kai, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan Mare of Easttown. Jika tidak ada perubahan, SAG Awards akan digelar di Barker Hangar, Santa Monica, California, Amerika Serikat, pada 27 Februari 2022.*