SEOUL - Im Siwan dan Seolhyun berpeluang adu akting dalam drama Summer Strike. Kabar tersebut, menurut Sports Chosun, diungkapkan oleh seorang sumber anonim dari tim produksi, pada 10 Januari 2022.

Terkait kabar tersebut, agensi sang aktor, PLUM A&C akhirnya buka suara. Agensi itu mengamini kalau Siwan mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut dan tengah mempertimbangkannya.

Sementara FNC Entertainment yang mewakili Seolhyun mengungkapkan, “Drama itu adalah salah satu proyek yang ditayangkan pada Seolhyun dan dia sedang mempertimbangkannya,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (10/1/2022).

Drama Summer Strike diadaptasi dari webtoon populer berjudul I Don’t Feel Like Doing Anything. Serial bergenre romantis ini berkisah tentang orang-orang yang memutuskan pindah ke kota kecil dan tak melakukan apa-apa.

Im Siwan diaget untuk berperan sebagai Ahn Dae Bum, seorang jenius yang mengalami kecelakaan. Meski berhasil masuk kampus paling prestisius di Korea Selatan, namun dia hanya bekerja sebagai pustakawan di sebuah desa bernama Angok.

Baca juga: Lee Kwang Soo Jadi Pacar Seolhyun dalam Murderer's Shopping List

Sedangkan Seolhyun mempertimbangkan untuk berperan sebagai Lee Yeo Reum, perempuan 28 tahun yang akhirnya menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan, setelah 5 tahun bekerja. Namun, tiba-tiba dia berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke Angok di mana dia tinggal di sebuah ruang kosong di tempat biliar. Drama ini rencananya akan diarahkan oleh Lee Yoon Jung, sutradara di balik drama populer Coffee Prince dan Cheese in the Trap.* Baca juga: Reaksi Santai Fuji saat Dicap Norak karena Pamer Struk Makan Rp20 Juta