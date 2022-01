JAKARTA –Spider-Man: No Way Home menampilkan sebuah ending yang cukup pahit untuk para fans. Zendaya selaku aktris utama pun mengaku menyayangkan ending ini dan berharap bisa melihat akhir kisah yang berbeda untuk Peter dan MJ.

Mengangkat konsep identitas rahasia Spider-Man sebagai penggerak cerita, film No Way Home ditutup dengan mantra Doctor Strange yang berhasil merapal mantra dan membuat semua orang melupakan siapa sosok asli di balik topeng Spider-Man; termasuk MJ sang kekasih. Zendaya, pemeran MJ, pun sempat berharap film ini tak berakhir sepahit itu.

“Seharusnya Peter dan MJ masuk kuliah bersama-sama, lalu mereka berayun menyongsong matahari terbenam dengan romantis. Sayangnya, No Way Home bukan film seperti itu,” ucapnya dilansir dari CBR, Senin (3/1/2022).

Meski berakhir dengan pahit, tak bisa dipungkiri bahwa ending No Way Home berhasil membuka banyak kemungkinan dan potensi untuk film-film Spider-Man mendatang di MCU. Terlebih lagi, kini Marvel Studios dan Sony Pictures sudah meraih kesepakatan baru dan akan menggarap satu trilogi lagi untuk Spider-Man di masa mendatang.

Sebagai penutup MCU di tahun 2021, Spider-Man: No Way Home berhasil menjadi film paling laris di Amerika tahun kemarin dan juga meraih gelar film terbaik Sony Pictures sepanjang masa. Dalam waktu tiga pekan, film ini sudah berhasil meraup penghasilan sebesar USD1,3 triliun atau sekitar Rp19,5 triliun dari seluruh dunia.

Dibintangi Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, serta turut menampilkan Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Alfred Molina, Spider-Man: No Way Home kini masih tayang di bioskop. Dalam waktu empat bulan, No Way Home akan segera dilanjutkan dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang siap tayang 6 Mei 2022.

