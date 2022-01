JAKARTA - Salmafina Sunan dan sang kekasih, Greivance Lumoindong akhirnya mempertemukan kedua keluarga mereka di malam pergantian tahun. Momen pertemuan itu, diabadikan Salmafina lewat Instagram, pada 1 Januari 2022.

Dalam keterangannya, selebgram 22 tahun itu mengaku, pertemuan dua keluarga adalah sesuatu yang dia dan Grei doakan sejak pertama kali berkenalan. Dia tak menyangka, Tuhan menjawab doa itu begitu cepat.

“Kami kira akan cukup lama (dijawab), bahkan (bisa) masuk wishlist kami berdua pada 2022 atau bahkan 2023. Tapi ternyata, Tuhan kasih cepat sekali di pengujung tahun, 31 Desember 2021,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Salmafina Sunan menambahkan, “Again, God hear, God is working, God knows the best timing (Sekali lagi, Tuhan mendengar, Dia bekerja dan tahu waktu yang tepat untukmu).”

Dia meyakini Tuhan sedang mempersiapkan keajaibannya untuk setiap manusia yang percaya kepadaNya. “Enggak sabar menjalani 2022. Semoga kebaikan Tuhan selalu menyertai kami dan kalian semua,” tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Sunan Kalijaga juga memperlihatkan pertemuannya dengan Pendeta Gilbert Lumoindong beserta istri dalam makan malam itu. Dia mengaku, kebersamaan mereka malam itu merupakan undangan dari sang pendeta. “Alhamdulillah, malam Tahun Baru ini saya diundang makan malam spesial bersama Pendeta Gilbert,” kata sang pengacara sambil mengarahkan kameranya kepada ayah Greivance Lumoindong tersebut. Pendeta Gilbert kemudian membalas pernyataan Sunan itu dengan, “Waduh, ini kehormatan bagi kami kedatangan tamu istimewa, Bapak Sunan Kalijaga.” Momen pertemuan kedua keluarga itu disambut hangat oleh warganet. “Begini ini calon menantu yang sopan, beretika, dan serius. Enggak sekadar (pacaran untuk) main-main,” ujar akun @vanessaisabel2210. Akun@mell.cullen menambahkan, “Calon besan pada ketemuan.” Akun @ary_seotjipto juga mengomentari bagaimana Sunan Kalijaga yang muslim bisa bijak menyikapi perbedaannya dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. “Luar biasa! Ini Indonesia yang sesungguhnya. Boleh berbeda, tapi tetap satu. Puji Tuhan.”* Baca juga: Aktris Legendaris Betty White Meninggal Dunia di Usia 99 Tahun